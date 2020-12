Departamento de Polícia de Taguatinga Norte inaugura novas instalações

PUBLICIDADE

As novas instalações da 17ª DP, em Taguatinga Norte, foram entregues nesta segunda-feira (21). A cerimônia contou com presença do secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP), Anderson Torres, e do delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Robson Cândido. Diversas autoridades das Instituições participaram do evento.

A área construída foi ampliada, atendendo normas de acessibilidade. O plantão foi readequado para dar mais conforto aos usuários. Novas salas foram construídas, entre elas uma destinada ao acolhimento às mulheres vítimas de violência, garantindo maior privacidade no atendimento. Também foi realizada a urbanização com pavimentação, calçadas e estacionamento interno. A 17ª DP já contempla o novo padrão de identidade visual da PCDF.