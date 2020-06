Delivery: centenas de motoboys ganham itens de proteção do GDF

PUBLICIDADE 

No início da tarde deste sábado (6), uma ação promovida pelo programa Todos Contra a Covid, do Governo do Distrito Federal (GDF), distribuiu kits com álcool em gel, máscaras reutilizáveis e cartilhas para centenas de motoboys da capital. Desta vez, a Galeteria Serrana, na 404 Sul, foi o ponto de entrega dos itens de segurança. Mais de 1,2 mil entregadores já receberam as doações.

Para Luziano de Oliveira, empresário e dono da galeteria, coma pandemia as vendas diminuíram, mas o que manteve o estabelecimento foi o serviço de delivery. “Nunca imaginei que passaríamos por isso, aliás, a expectativa para 2020 era muito boa. Para manter o empreendimento, contudo, tive que aderir aos aplicativos”, explicou.

E com o aumento significativo dos serviços de entrega em todo o Distrito Federal, orientar os motoboys tem sido uma grande arma para evitar a proliferação do coronavírus. “Eles estão hoje na linha de frente do comércio. Estamos abraçando a categoria que já foi tão marginalizada e agora está fazendo a economia girar”, ressaltou o vice-governador Paco Britto, que coordena o programa do GDF.

Além da distribuição dos kits, Paco e sua esposa, Ana Paula Hoff, explicam ponto a ponto, o que os profissionais devem fazer para evitar o contágio da Covid-19. “Esse vírus mata! As nossas armas, neste momento, são o uso da máscara, a higienização das mãos e das motos e a responsabilidade com o próximo”, enfatizou o vice-governador. “Cuidar de vocês é cuidar das suas famílias e cuidar das famílias para quem vocês estão entregando o alimento”, completou.

As máscaras doadas no kit foram confeccionadas pela Fábrica Social do GDF e o álcool gel doado pelo Grupo Brasal ao comitê. “É ótimo receber mais máscaras para a gente poder trocar ao longo do dia e o álcool então, nem se fala. A gente compra, mas acaba muito rápido e como hoje eu estou garantindo comida na mesa graças ao serviço como motoboy, qualquer economia conta”, disse o entregador Caio Oliveira, que aderiu ao serviço de aplicativo há apenas 3 semanas.

A entrega dos kits foi acompanhada, ainda, pelo presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Distrito Federal (Sindmoto-DF), Luíz Carlos Galvão. “Muito importante esse trabalho de conscientização e de ajuda aos motoboys”, frisou. O Sindmoto-DF representa os mais de 15 mil profissionais dos serviços de entregas existente na capital.

Cartilha

Aproveitando o momento em que as informações são a arma mais importante na luta contra a Covid-19, o programa do GDF juntou, na mesma cartilha, dicas de cuidados para prevenir a doença causada pelo coronavírus, mas também contra outra doença que tem crescido bastante no DF: a dengue. “São duas guerras importantes que temos que ganhar”, lembrou o vice-governador.

No impresso, dicas de como higienizar as mãos, o uso das máscaras, informações sobre formas de contágio, importância da limpeza da casa e de itens de alimentação. Uma parte, porém, é toda dedicada às instruções de como combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor de uma série de doenças, entre elas dengue, chikungunya, zika e febre amarela.

Doe para o comitê Todos Contra a Covid

Banco de Brasília (BRB) – 070

Agência: 0027

Conta Poupança: 0027.049528-2

CNPJ: 02.174.279/0001-55

Instituto BRB de Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Socioambiental

Com informações da Agência Brasília

