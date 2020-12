Delegado da PCDF preso com maconha gourmet é exonerado

PUBLICIDADE

O Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) trouxe, na edição desta sexta-feira (11), o delegado Marcelo Marinho de Noronha, flagrado com plantação de maconha em São Sebastião. Ele foi exonerado do cargo que ocupava na Comissão Permanente Disciplinar da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Ele foi preso em 4 de dezembro. A partir de agora, Fábio Santos de Souza assume o cargo de Marcelo na comissão da PCDF. A exoneração já havia sido solicitada no último sábado (5).

Veja a publicação no DODF: