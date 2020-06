Decreto permite a reabertura das trilhas da Água Mineral

PUBLICIDADE 

O Parque Nacional de Brasília, a popular Água Mineral, poderá ser parcialmente reaberto a partir desta quarta-feira (3). Em decreto, o Governo do Distrito Federal (GDF) incluiu o espaço na lista de parques aptos a funcionar.

No entanto, apenas as trilhas da Água Mineral poderão ser reabertas. As piscinas seguem fechadas. O objetivo é permitir que os visitantes pratiquem esportes no local.

O funcionamento será entre 6h e 21h. É obrigatório o uso de máscaras, com pena de multa para quem descumprir a medida. O GDF também pede que sejam evitadas aglomerações. Áreas de atividade coletiva ficarão fechadas.

Parques

Com a inclusão da Água Mineral, agora serão 19 os parques reabertos no DF. Cabe ressaltar que qualquer tipo de comércio está proibido em todos os espaços, bem como o uso de equipamentos de musculação, banheiros e bebedouros e acampamento. Veja a lista:

1. Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek

2. Parque Ecológico do Paranoá

3. Parque Recreativo do Gama (Prainha)

4. Parque Ecológico do Gama

5. Parque Ecológico Sucupira (Planaltina)

6. Parque Ecológico do Lago Norte

7. Parque Ecológico da Asa Sul

8. Parque Ecológico Olhos D’Água

9. Parque Ecológico Ezequias Heringer (Guará)

10. Monumento Natural Dom Bosco (Lago Sul)

11. Parque Ecológico de Águas Claras

12. Parque Ecológico do Riacho Fundo

13. Parque Ecológico do Areal (Arniqueiras)

14. Parque Ecológico Veredinha (Brazlândia)

15. Parque Ecológico do Cortado (Taguatinga)

16. Parque Ecológico Três Meninas (Samambaia)

17. Parque Ecológico do Tororó

18. Parque Ecológico das Copaíbas (Lago Sul)

19. Parque Nacional de Brasília (Água Mineral)