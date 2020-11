Curso vai debater sobre a saúde da população negra

PUBLICIDADE

O curso Saúde da População Negra: desafios do SUS na promoção da equidade está sendo oferecido para todos os servidores, trabalhadores e estudantes da área de saúde. As aulas vão de 7 a 10 de dezembro em plataforma on-line. A capacitação é gratuita, com 80 vagas, e as inscrições devem ser feitas até o dia 3 de dezembro.

O curso se alinha a uma das diretrizes gerais da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que prevê a inclusão dos temas Racismo e Saúde da População Negra nos processos de formação e educação de profissionais de saúde. A iniciativa tem como objetivo apresentar um panorama da saúde da população negra e as implicações do racismo como determinante social de modo a subsidiar profissionais em seus discursos e práticas.

A Gerência de Atenção à Saúde de Populações em Situação Vulnerável e Programas Especiais (Gasp) organiza o curso, junto com o Observatório da População Negra da UnB, Ação de Mulheres pela Equidade (AME) e Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB). As aulas serão ministradas por professores da Universidade de Brasília (UnB) e por membros de organizações sociais. Serão dez horas/aula e terão direito a certificado os alunos que tiverem 80% de frequência.

Conteúdos

Os conteúdos selecionados para essa proposta são: raça, racismo e as expressões da necropolítica; os impactos do racismo na saúde e suas interseccionalidades; acesso e qualidade de saúde das mulheres negras; doenças prevalentes na população negra; e repercussões do racismo na saúde mental.

Mais informações e a ficha de inscrição estão disponíveis aqui. Em caso de dúvida envie e-mail para [email protected]

