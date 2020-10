Curso profissionalizante de cuidador de idoso é oferecido gratuitamente

PUBLICIDADE

Geridos pela Secretaria de Juventude, os Centros de Juventude têm aberto turmas com regularidade para formação profissional e cultural, como o Curso Profissionalizante de Cuidador de Idoso que está com vagas disponíveis e inscrição por meio do site da organização IECAP – Agência de Transformação Social.

O objetivo da atividade de 200 horas é qualificar jovens a prestar uma assistência de qualidade à faixa etária da população que mais cresce no País. O curso capacitará, com certificação, os cuidadores a prestar um tratamento humanizado a idosos que sejam independentes ou dependentes, acamados ou não, ou que estejam em um estado de demência em diversos níveis.

O foco é voltado para uma assistência que preza pelo bem-estar físico, psicológico e social do idoso assistido. Os profissionais estarão aptos a atuar em casas de longa permanência, domicílios e serviços voluntários, além de acompanhar idosos hospitalizados, entre outras situações.

O curso inicia no próximo dia 3 de novembro e será ofertado na modalidade semipresencial, em que os alunos terão aulas a distância e aulas presenciais após a liberação dos encontros por instância superior. As vagas são limitadas.

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as atividades e serviços prestados pelos Centros estão sendo feitos de forma virtual. Os cursos são compostos por aulas ao vivo na plataforma Zoom e com o apoio de material digital disponibilizado em plataforma virtual de aprendizagem, o Moodle.

Para as demais atividades virtuais oferecidas pelo Centro de Juventude, as inscrições podem ser feitas pelo mesmo link disponível no site da Organização. Para as oficinas de Teatro, Cozinha de Sucesso, Empregabilidade, Muay Thai e Hip Hop, os jovens que se inscreverem serão avisados da disponibilidade de vagas pela equipe de coordenação dos Centros.

Centros de Juventude

Os Centros de Juventude são espaços físicos que visam contribuir para o desenvolvimento integral dos jovens por meio de ações gratuitas nas áreas de educação, cultura, lazer, esporte, saúde, cidadania, direitos humanos, qualificação profissional, atividades de convivência, inclusão digital e social, formação para o empreendedorismo, assistência social, prevenção do uso de drogas e ações sociais de desenvolvimento comunitário.

Atualmente, existem no Distrito Federal três Centros de Juventude, que funcionam nas localidades de Ceilândia, Estrutural e em Samambaia e são parte Secretaria de Juventude do Distrito Federal por meio da Política Distrital de Atenção ao Jovem.

Serviço

Curso profissionalizante de cuidador de idoso

Início: 3 de novembro

Requisitos: jovens de 18 a 29 anos, residentes no DF e com ensino fundamental concluído ou em andamento

Link para inscrição: http://sistemaiecap.com.br/pages/totem/

Para as demais atividades, podem se inscrever jovens de 15 a 29 anos residentes no DF.

As informações são da Agência Brasília