Curso no Canadá disponível para professores da rede pública

Até o dia 19 de fevereiro os professores da rede pública podem se candidatar para participar de um curso de aperfeiçoamento no Canadá. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Colleges and Institutes Canada fizeram um termo de cooperação e oferecem bolsas de estudos para os docentes.

As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet. Para participar da seleção, o candidato deverá cadastrar ou atualizar o currículo na Plataforma Capes de Educação Básica. Esse procedimento é condição prévia para o acesso ao sistema de inscrição.

Além disso, os candidatos precisam apresentar um projeto de intervenção pedagógica, que consiste em uma proposta de trabalho a ser desenvolvida na escola ou na rede de ensino a qual o candidato está vinculado.

São 102 vagas para professores de todo o Brasil em efetivo exercício nas escolas públicas de educação básica, que não possuem formação/titulação em nível de pós-graduação stricto sensu. O curso de aperfeiçoamento terá duração de oito semanas e ocorrerá no período de junho a julho de 2020.

O objetivo da bolsa de estudos é proporcionar o aprimoramento profissional dos professores, que deverão desenvolver atividades na educação básica com o compartilhamento de técnicas, metodologias e práticas vivenciadas durante a capacitação no Canadá.

O resultado preliminar dos contemplados sairá no dia 24 de março. Dúvidas e solicitações de informações adicionais deverão ser enviadas para o email prof.canada@capes.gov.br. Confira todas as regras da seleção no edital.

Com informações da Agência Brasília.