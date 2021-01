Curso de Vigilância em Saúde do Trabalhador abre inscrições

PUBLICIDADE

Com objetivo de qualificar os profissionais da Secretaria de Saúde (SES) a compreender os processos de trabalho dessa área de atuação – como metodologias utilizadas e fiscalização correta – para identificar os riscos nos diversos ambientes laborais, a Diretoria de Saúde do Trabalhador (Disat) promove, nos dias 20, 21, 27 e 28 deste mês, o curso básico de Vigilância em Saúde do Trabalhador. O curso é destinado para as pessoas que trabalham no setor público ou no privado.

Para a primeira turma, há 20 vagas que devem ser preenchidas por meio de formulário eletrônico até a segunda-feira (18). No total, o curso será dividido em 16 horas de aula teórica e quatro horas de aula prática, sempre das 8h às 12h.

“Essa será a primeira turma do ano, e o nosso objetivo é realizar outras capacitações”, adianta o diretor da Disat, Luiz Carlos Alimandro Júnior. “O número de vagas é limitado justamente para evitar aglomerações durante a pandemia, mas, para as próximas turmas, também teremos adaptações para o curso semipresencial.”

Saúde do trabalhador

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, segundo a Portaria nº 1.823, de 2012, do Ministério da Saúde, tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados para o desenvolvimento da atenção integral à Saúde do Trabalhador. O foco está na promoção e na proteção da saúde dos trabalhadores, bem como na redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos.

A Disat conta com unidades do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Distrito Federal (Cerest) distribuídos nas Regiões de Saúde. Os Cerests têm a missão de promover essas ações de vigilância para melhorar os ambientes, processos e condições de trabalho, assim como a qualidade de vida laboral.

As atividades serão desenvolvidas no auditório da Subsecretaria de Vigilância à Saúde (SEPS 712/912, Asa Sul). Após a conclusão da parte prática, os profissionais receberão suas certificações. Para mais informações do curso, o contato pode ser feito pelo telefone (61) 99288-0321.

Acesse o formulário de inscrição.

As informações são da Agência Brasília