Curso de Verão da Escola de Música tem inscrições abertas

PUBLICIDADE

A Escola de Música de Brasília (EMB) está com inscrições abertas até o dia 20 de fevereiro para o 42º Curso Internacional de Verão, o Civebra. A edição deste ano será totalmente on-line, em homenagem aos compositores Aldir Blanc (1946-2020) e Ennio Morricone (1928-2020), com músicos e professores de vários estados do Brasil ministrando aulas de diferentes instrumentos e modalidades musicais para estudantes iniciantes ou avançados. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site da EMB.

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a EMB optou por fazer o evento on-line este ano, para evitar aglomerações e manter a vida dos professores e estudantes em segurança. Com isso, as aulas do Curso de Verão da Escola de Música serão transmitidas entre os dias 22 de fevereiro e 6 de março no canal da EMB no YouTube.

“Nós teremos a participação de muitos professores que têm uma história de ligação com a Escola de Música de Brasília, ou no próprio Curso de Verão, desde o início, em 1976. Eu mesmo fui aluno da EMB, fiz especialização e mestrado fora de Brasília e, ao retornar, dei aulas no Civebra e hoje estou dirigindo o evento com o vice-diretor que tem o mesmo perfil”, conta o diretor da Escola de Música de Brasília, Davson de Souza.

As aulas do Civebra 2021, mesmo virtuais, serão nos três turnos – manhã, tarde e noite – com professores se intercalando nos turnos. Uma oportunidade para que todos tenham contato com os professores e os respectivos instrumentos musicais de interesse. Ao final do curso, os incritos receberão o certificado de participação no 42º Civebra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o diretor, a época escolhida para o curso é estratégica para tentar atingir o máximo de estudantes da EMB ou de outros projetos de música da rede, bem como de outros estados ou fora do país. Além disso, o Civebra promove a oportunidade de intercâmbio de conhecimentos com professores fora do Distrito Federal.

Passo a passo

Durante a inscrição, o interessado vai preencher um formulário com e-mail, nome completo, CPF, data de nascimento, endereço residencial e telefone para contato. Após os dados básicos, a pessoa poderá escolher o curso pretendido, entre acordeom, arranjo, áudio/gravação, bateria, canto erudito, cavaquinho, contrabaixo, guitarra, percussão, piano, saxofone, violão e mais. Ainda no processo de inscrição, será necessário enviar um breve currículo e link para vídeo do candidato. Depois, basta enviar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os homenageados

Aldir Blanc era um escritor e compositor brasileiro, imortalizado em letras como O Bêbado e o Equilibrista, imortalizada na voz de Elis Regina. Era natural do Estado do Rio de Janeiro, onde cursou medicina e psiquiatria até largar a profissão para se dedicar à música. Ele também fez parte do Movimento Artístico Universitário junto a grandes nomes da música brasileiro. Aldir Blanc morreu aos 73 anos, em maio de 2020, vítima da covid-19.

Ennio Morricone nasceu em Roma, em 1928, e foi responsável por inúmeras canções para filmes, programas de TV, orquestras, com mais de 500 trilhas sonoras assinadas, como das obras Três Homens em Conflito, A Missão, Era uma Vez na América, Os Intocáveis, Cinema Paradiso, entre outras. Morricone também faleceu em 2020 após uma queda que fraturou o fêmur.