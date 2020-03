Curso capacita colaboradores em classificação de risco nas emergências

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (11), o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) lançou o curso para utilização do Sistema Manchester de Classificação de Risco, ferramenta reconhecida e considerada Padrão Ouro pelo Grupo Brasileiro de Classificação de Risco.

Além de permitir a redução no tempo de espera e aumentar a segurança a respeito da classificação de risco realizada, a ferramenta permitirá ao IGESDF receber a certificação ONA, que é um título de acreditação hospitalar que certifica a qualidade de serviços de saúde no Brasil, com foco na segurança do paciente.

“Implantar esse sistema e realizar esse curso fazem parte do processo de evolução do serviço público de saúde no DF promovido pelo IGESDF. Estamos dando condições de trabalho para que os colaboradores realizem suas tarefas e atendam bem a população nas portas dos prontos-socorros”, ressaltou o diretor-presidente do IGESDF, Francisco Araújo.

O curso tem carga horária de 30 horas. Para o vice-presidente do IGESDF, Sérgio Costa, a metodologia do sistema Manchester é de grande importância. “Estamos qualificando nosso serviço na porta de entrada e caminhando para nosso processo de certificação ONA”, finalizou.

Sistema Manchester

O Sistema Manchester de Classificação de Risco foi desenvolvido como estratégia para estabelecer a prioridade dos pacientes nas Emergências embasada em critérios clínicos, ou seja, é uma diretriz de ordenamento para o atendimento, permitindo atender com mais rapidez aqueles pacientes que estão em condições clínicas de maior risco.