Cultura abre consulta aos artistas sobre nova minuta padrão

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) quer saber como pode aprimorar os editais do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e, com esse objetivo, abre consulta à comunidade com pedido de sugestões até o dia 28 de junho pelo e-mail novaminuta@cultura.df.gov.br.

O aperfeiçoamento da minuta padrão para os editais da principal linha de financiamento das artes e da cultura do GDF tem sido um pedido do Conselho de Cultura do Distrito Federal (CCDF), fórum no qual o tópico vem sido discutido. O CCDF é o principal espaço de articulação e participação social na formulação de políticas públicas culturais do DF. Nesse sentido, a Secec tem ampliado os canais de escuta e diálogo com a comunidade cultural, mesmo com os impactos do isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19.

A minuta vigente já foi utilizada em outros editais, como o FAC Regionalizado 2020 e o FAC Ocupação 2019. Ao longo dos anos, o apoio financeiro a fundo perdido que seleciona projetos na área por meio de editais públicos recebeu aprimoramentos importantes na facilitação do acesso aos recursos, nos métodos de análise das propostas e nas formas de pagamento e prestação de contas mais eficientes e ágeis.

“O FAC está em constante atualização, no sentido de atender aos interesses da sociedade e dos agentes culturais. Por isso, estamos buscando sugestões para a atualização da minuta padrão de editais”, diz o subsecretário de Fomento e Incentivo Cultural (Sufic), João Moro.

Serviço

Sugestões até o dia 28 de junho para nova minuta padrão do FAC

E-mail: novaminuta@cultura.df.gov.br

Agência Brasília