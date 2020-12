Cuidado com as instalações de enfeites de Natal

PUBLICIDADE

A Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil, vinculada à Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF), faz uma série de orientações quanto a correta instalação de enfeites natalinos em áreas internas e externas de residências. O objetivo é reduzir riscos de choques elétricos e incêndios.

O consumidor deve estar atento já no momento da compra dos enfeites natalinos. Verificar se o produto possui certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) está entre as prioridades.

“Em caso de iluminação, prefira lâmpadas LED. Além da economia na conta de energia, não aquecem como as antigas lâmpadas incandescentes. Dê preferência aos produtos com tomadas de três pinos, pois possuem aterramento e, assim, previnem possíveis choques. Antes de levar, teste o produto e, para maior segurança, exija nota fiscal”, orienta o engenheiro civil e Coordenador de Operação da Defesa Civil do DF, Tenente-coronel Rossano Bohnert.

Caso o produto já tenham sido usado em anos anteriores, é necessário fazer uma inspeção visual antes de ligá-los na tomada, como explica o Coordenador. “Antes de colocar as decorações elétricas nos locais definitivos, faça um teste em local seguro e longe de materiais combustíveis como sofás, cortinas e tapetes. Após os testes, é importante limpar os enfeites elétricos, desconectados das tomadas, e deixá-los por um ou dois dias em local arejado e seco, para que a poeira se dissipe e que fungos não proliferem”.

Outro ponto destacado pelo Coronel Rossano é não sobrecarregar tomadas com adaptadores e benjamins (“tês”), pois fazer mais de uma ligação em uma tomada pode aquecer o sistema elétrico, aumentam os riscos de queimar os aparelhos ou até curto-circuito.

“É importante desligar os enfeites elétricos antes de dormir e quando não tiver ninguém em casa, evitando assim que eles aqueçam e até para evitar possíveis curtos-circuitos. Em caso de acidentes, o Corpo de Bombeiros (193) deverá ser acionado imediatamente”.

Os produtos instalados em áreas externas devem ser exclusivos para esses ambientes, pois deverão suportar ventos e chuvas. Ao final do período de festas, antes de guardar os enfeites, é importante fazer uma inspeção e verificar o que merece ser guardado ou descartado. “Inspecione visualmente, limpe tudo e acondicione nas caixas originais. Descarte o que estiver danificado”, finaliza Rossano.

Recomendações:

– Não deixar a árvore de natal próxima à cortinas, sofás, tapetes e guarda-roupas, pois são materiais de fácil combustão;

– Desligar o pisca-pisca e outras decorações elétricas quando sair de casa ou dormir. Antes de instalá-los, verifique se apresentam boas condições e se não há fios desencapados;

– Dê preferência à lâmpadas LED;

– Cuidado com as crianças! Geralmente elas são atraídas pelos enfeites e, ao tocarem a decoração, correm risco de levar choque.