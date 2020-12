Cruzeiro recebe a operação DF Livre de Carcaças

PUBLICIDADE

A operação DF Livre de Carcaças foi às ruas do Cruzeiro nesta terça-feira (22). Cinco veículos abandonados foram retirados de espaços da cidade. A ação, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), faz parte da série de medidas adotadas pelo GDF para eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. Na última semana a ação percorreu o Setor de Oficinas Sul.

O material retirado foi identificado por representantes de Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), pela população e por membros de administrações regionais. “O trabalho conjunto para localização desse material é essencial para a continuidade da ação”, avalia o coordenador de Consegs da SSP-DF, Marcelo Batista.

Ele lembra que a população pode contribuir com a identificação das carcaças. Para isso, basta enviar e-mail para [email protected]

A ação conjunta reúne as secretarias das Cidades, de Políticas Públicas e DF Legal, o Departamento de Trânsito (Detran-DF), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival), a Secretaria de Saúde (SES), a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF).

O material recolhido nas operações são alocados no pátio do 3º Distrito Rodoviário do DER/DF, em Samambaia, onde os agentes de Vigilância Ambiental aplicam soluções químicas na água parada e fazem o controle vetorial.