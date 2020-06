Criminoso coloca fogo em ônibus na Esplanada e grita “Fora Bolsonaro”

PUBLICIDADE

Já no fim da tarde desta quinta-feira (25), um homem que estava dentro de um ônibus na Esplanada dos Ministérios, nas redondezas do palácio do planalto, espalhou gasolina pelo veículo e ateou fogo. Após sair de dentro do ônibus ele teria gritado “Fora Bolsonaro”, segundo o relato de passageiros.

No momento do crime 10 pessoas estavam dentro da condução, mas ninguém se feriu.

Ele foi preso por agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde a ocorrência foi registrada.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e controlou o incêndio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso será investigado.