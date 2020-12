Criança nasce em viatura dos Bombeiros às margens da BR 040

PUBLICIDADE

Na noite dessa sexta-feira (11), uma criança nasceu dentro de uma viatura dos bombeiros, em frente ao Posto da PFR da Rodovia BR 040 em Santa Maria. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a esta ocorrência com uma viatura e três militares.

Rosimeire Rodrigues de 20 anos de idade, estava em seu oitavo mês de gestação e sentia fortes contrações. A mulher seguia como passageira em um carro, na BR 040, sentido Brasília / Valparaiso – GO, quando procurou apoio na Polícia Rodoviária Federal.

A polícia entrou em contato com os bombeiros que imediatamente seguiram para atender a ocorrência. Instantes depois, às 21h17min, a mãe deu à luz a um menino, no interior da Unidade de Resgate (UR) do 18º Grupamento de Bombeiro Militar de Santa Maria.

Após atendimento, mãe e a criança foram conduzidas para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e passam bem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da CBMDF