Criança de 3 meses é baleada em Brazlândia

Uma criança de 3 meses de vida foi baleada no início da tarde desta terça-feira (22). O caso ocorreu na quadra 34 da vila São José, em Brazlândia.

Segundo a Polícia Militar (PMDF), o autor do disparo seria um adolescente de 16 anos. Ele estaria tentando acertar um jovem de 19 anos. A criança que acabou baleada é filha da prima do rapaz que seria alvo do tiro.

O tiro atingiu a criança de raspão na região da cabeça. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) a socorreu. Ela passa bem.

A PMDF foi ao local e encontraram o adolescente autor do disparo na quadra 33. A arma usada, um revólver calibre 38 com cinco munições, também foi encontrada.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).