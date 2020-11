Crédito suplementar aprovado garante R$ 33,9 milhões ao Fundo de Apoio à Cultura

PUBLICIDADE

Em sessão extraordinária remota na tarde desta quarta-feira (25), a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou o projeto de lei nº 1.554/2020, do Poder Executivo, que abre crédito adicional ao Orçamento do DF no valor de R$ 48,1 milhões. Parte deste valor, R$ 33,9 milhões, será destinado ao Fundo de Apoio à Cultura (FAC), atendendo determinação do Tribunal de Contas do DF, de acordo com o GDF.

Também serão destinados R$ 13,9 milhões ao Departamento de Estradas de Rodagem para a construção de passarelas, conservação e pavimentação de rodovias, policiamento e fiscalização das atividades de trânsito. Além disso, o restante dos recursos será repassado ao Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do Distrito Federal.

O texto foi aprovado em segundo turno e redação final e segue agora à sanção do governador Ibaneis Rocha.

As informações são da CLDF