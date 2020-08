CPI da Pandemia consegue apoio necessário e será instalada na CLDF

PUBLICIDADE

Aline Rocha, Catarina Lima e Hylda Cavalcanti

redacao@grupojbr.com

Depois de uma espera de quase dois meses e de muita discussão desde a última terça-feira (25), os deputados distritais acabam de criar, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os atos do Poder Executivo do DF durante a pandemia do coronavírus.

O pedido de abertura foi feito pelo deputado distrital Leandro Grass (Rede) e foi alvo de duas reuniões importantes. Na primeira delas, na noite de ontem, os deputados federais e senadores que formam a bancada do DF no Congresso Nacional foram até a CLDF pedir formalmente pela criação da CPI. A segunda reunião foi realizada hoje, no colégio de líderes da Casa.

O deputado Leandro Grass é o responsável pelo recolhimento das assinaturas para criação da CPI da Pandemia, que investigará a regularidade dos atos praticados pelo Governo do Distrito Federal (GDF) durante o combate à covid-19 e deverá ter duração de 180 dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A CPI da Pandemia finalmente será instalada na Câmara Legislativa. Agradeço aos 12 deputados e à deputada Jaqueline Silva pela última assinatura de apoio. É uma vitória da transparência! #CPIdaPandemiaJá — Leandro Grass (@leandrograss) August 27, 2020

Nas duas últimas sessões da CLDF, os parlamentares chamaram a atenção para desgastes na imagem da Câmara Legislativa perante a população e para as cobranças que têm sofrido pela abertura das investigações sobre o caso das fraudes que estão sendo investigadas pela Operação Falso Negativo.

A operação apura fraudes na aquisição de testes para a covid pela cúpula da secretaria de Saúde do Distrito Federal e culminou com a prisão, esta semana, de vários nomes que integravam a pasta, incluindo o então secretário, Francisco Araújo.

Eles também reclamaram da falta de informações suficientes sobre pedidos diversos feitos ao Governo do Distrito Federal sobre a destinação dos recursos para combate à pandemia. Agora, a CPI será instalada de forma obrigatória porque o requerimento foi apoiado por 13 dos 24 parlamentares da Casa, ou seja, maioria absoluta.

Quem bateu o martelo com a 13ª assinatura foi a deputada distrital Jaqueline Silva (PTB), que está reclusa em casa se tratando da covid, mas mesmo assim pediu aos assessores para levarem o requerimento para ela, para que pudesse endossar a solicitação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja de quem foram os 13 votos:

Leandro Grass – REDE

Arlete Sampaio – PT

Fabio Felix – PSOL

Reginaldo Veras – PDT

Eduardo Pedrosa – PTC

Roosevelt Vilela – PSB

Reginaldo Sardinha – AVANTE

Daniel Donizet – PL

Julia Lucy – NOVO

Chico Vigilante – PT

Jorge Vianna – PODEMOS

João Cardoso – AVANTE

Jaqueline Silva – PTB

Transparência

“A criação é uma vitória da transparência”, disse Leandro Grass. “Vamos poder averiguar cada gasto que não estava claro, cada ato irresponsável e ainda responsabilizar quem tem que ser responsabilizado pelas irregularidades. É uma CPI importantíssima neste momento porque tudo tem que ser apurado agora”, afirmou.

O deputado também lembrou que o pedido para abertura da CPI tinha sido apresentado no dia 6 de julho com o a assinatura de 8 deputados, o mínimo exigido. Mas por uma razão regimental, ficou parado na Mesa da Câmara Legislativa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com as 13 assinaturas, a CPI da Pandemia passa à frente de dois outros pedidos de abertura de CPI na sua prioridade. A definição dos integrantes da comissão, assim como nos nomes do presidente e do relator está prevista para acontecer na próxima semana.