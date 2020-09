Covid-19: SES-DF finaliza exames por Drive-Thru

PUBLICIDADE

A secretaria de Saúde do Distrito Federal não realizará mais exames no modelo Drive-Thru, atendendo a determinação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). A Controladoria Geral do DF (CGDF) encaminhou parecer à SES a respeito, após análise. A decisão foi influenciada pelos desdobramentos da Operação Falso Negativo, que investiga fraudes nas compras deste tipo de testagem o alto escalão da Secretaria de Saúde do DF (SES/DF).

De acordo com nota enviada ao Jornal de Brasília, “a Controladoria-Geral do DF informa que realizou análise do referido processo de contratação e encaminhou a manifestação para a Secretaria de Saúde do DF na última sexta-feira (28 de agosto), a fim de que a pasta adotasse as providências adequadas”. O conteúdo, de acordo com o órgão é sigiloso.

Seriam 300 mil testes para o novo coronavírus distribuídos em cinco tendas da SES/DF. Os kits de testagem foram doados pela Receita Federal e teriam iniciado ontem se não fossem os desdobramentos da operação articulada pelo Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT).

O modelo público de testagem drive-thru para a doença pandêmica no DF não acontece desde o dia 29 de junho, quando os atendimentos passaram a ser feitos nas 172 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do DF. De acordo com a Secretaria, foram feitos aproximadamente 500 mil testes, ofertados em várias modalidades de testagem.