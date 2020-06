Covid-19: Secretaria de Saúde do DF começa a fazer testagem no Entorno

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (16), quatro dos 12 municípios do entorno que fazem fronteira direta com o Distrito Federal, Planaltina de Goiás, Cidade Ocidental, Novo Gama e Valparaíso de Goiás, receberam, da Secretaria de Saúde do DF, oito mil testes de coronavírus.

A ação e parte do compromisso assumido entre o Estado de Goiás e o Governo do Distrito Federal (GDF), através de um termo de cooperação técnica, para atenuar os efeitos do novo coronavírus nesta população, que tem relação direta com o DF.

Todos os municípios estão sendo capacitados, por meio de treinamento de seus profissionais de saúde, para receberem os testes e iniciarem a testagem em massa.