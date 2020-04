Covid-19: pontos de testagem atenderam 3,9 mil pessoas nesta quinta

PUBLICIDADE 

No terceiro dia de testagem em massa no Distrito Federal, nesta quinta-feira (23), foram realizados 3.953 testes, sendo 30 testes positivos.

No Plano Piloto, foram 895 análises realizadas nos estacionamentos 4, 6, 11 e 13 do Parque da Cidade, tendo 18 resultados positivos. Outras 1.147 foram efetuadas no estacionamento do Mané Garrincha, com 4 casos confirmados para a covid-19.

Em Águas Claras, 696 testagens se deram na faculdade privada Unieuro, com 2 pessoas contaminadas pela doença; 723 foram feitas na Uniplan, que registrou 3 contagiados, sendo esta a maior quantidade catalogada. Na Residência Oficial da RA, dos 492 testes, foram identificados 3 infectados.

26ª morte no DF

Nesta quinta-feira (23) a Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou a 26ª morte por coronavírus no DF. A vítima, um homem de 85 anos, faleceu nessa quarta-feira (22) em sua residência, na Estrutural. Ele não apresentava comorbidades.

No fim da manhã desta quinta-feira (23) o Governo do Distrito Federal (GDF) informou que a capital já tem 968 casos confirmados do novo coronavírus. O número aumentou em sete casos desde o último balanço, divulgado na noite de quarta (22).

Resultados positivos

A testagem ocorreu em oito pontos do DF e detectou mais 30 casos positivos para a Covid-19.

O secretário de Saúde, Francisco Araújo, disse que “é fundamental para o combate à pandemia essa ampliação da testagem, porque Brasília tomou todas as providência, antecipadamente, para enfrentarmos o coronavírus e propiciar assistência adequada às vítimas da Covid-19”.

A aplicação dos testes começou na última terça-feira (21) e já resulta em 10.508 testagens, aos quais 117 foram diagnosticadas com o novo coronavírus.