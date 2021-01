Covid-19: Passam de 30 mil vacinados na capital federal

Desde o início da vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal, no dia 19 de janeiro, já foram 33.317 vacinados até o boletim desta quarta-feira (27). Ao todo, foram recebidas 125.160 doses da vacina CoronaVac, que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, além de 41,5 mil doses da vacina Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AztraZeneca.

As vacinas servirão para imunizar cerca de 70 mil pessoas que fazem parte do público-alvo da primeira fase da campanha. Ao todo são 78.930 doses distribuídas para aplicação nas Regiões de Saúde. Cerca de 5% das doses recebidas fazem parte da reserva técnica para suprir possíveis perdas ao longo da campanha.