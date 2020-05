Covid-19: número de recuperados no DF ultrapassa 1,9 mil

PUBLICIDADE 

O Distrito Federal se aproxima de 2 mil casos recuperados de coronavírus. Segundo dados mais recentes divulgado pelo Governo do Distrito Federal (GDF), já foram registrados 1.936 pacientes recuperados, um aumento de 168 casos em relação ao último boletim.

Entretanto, o número de casos confirmados do vírus também subiu. Nesta sexta-feira (15) foram registrados 336 novos casos, totalizando 3.861. O número de mortes também aumentou, com o registro de quatro novos óbitos hoje.

Veja os dados:

As vítimas mais recentes são três homem e uma mulher. O primeiro homem, 84 anos, era morador de Ceilândia. Deu entrada no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) no dia último dia 10 e faleceu na quinta-feira (14). Ele não tinha outras doenças.

Já a mulher, 63 anos, tinha problemas de imunidade. Ela também morava em Ceilândia e estava internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) desde o último dia 2. Também faleceu na quinta (14).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A terceira morte registrada no DF era um homem, 70 anos, morador de Ceilândia. Deu entrada no Hospital Universitário de Brasília (HUB) no último dia 12 e faleceu, também ontem (14), na mesma unidade. Ele era cardiopata.

A quarta morte é, também, de um homem, 60 anos, que residia em Planaltina. Ele deu entrada no Hran no último dia 12 e, assim como as outras vítimas, faleceu nessa quinta-feira (14). Ele tinha quadro de hipertensão e leucemia.