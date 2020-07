Covid-19: número de recuperados na prisão é maior que o de infectados

PUBLICIDADE

O número de recuperados da covid-19 nos presídios do Distrito Federal, fortemente atingidos pela pandemia, tem caído nos útlimos dias. Até o dia 10 foram 1.598 casos positivos de Covid-19 no sistema penitenciário do DF.

Também até dia 10, eram 1.332 presos infectados, dos quais 1.103 estavam recuperados e 226 em acompanhamento. Um óbito foi registrado.

Três internos que tinham comorbidades evoluíram a óbito no ambiente hospitalar, apesar de terem sido devidamente encaminhados ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), com a devida assistência. Até a última quarta-feira (15), eram dois presos internados na enfermaria do Hran e nenhum em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Estamos em curva decrescente de novos casos e com número expressivamente maior de recuperados do que com a doença em curso. Isso demonstra a eficácia das medidas de controle adotadas, como a suspensão de visitas”, explica a gerente de Saúde do Sistema Prisional, Simone de Souza.

Houve também evolução positiva dos casos de Covid-19 em policiais penais do Distrito Federal – 266 testados positivos até dia 10, entre os quais 253 recuperados, 12 em acompanhamento e um óbito.

O sistema penitenciário tem uma taxa de letalidade de 0,29% na população privada de liberdade e 0,23% entre policiais penais. A letalidade está bem menor do que o esperado, o que indica a eficiência das intervenções realizadas.

Com informações da Agência Brasília