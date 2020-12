Covid-19: MPDFT flagra desrespeito aos protocolos em bares do Sudoeste

PUBLICIDADE

O Ministério Público (MPDFT) flagrou bares do Sudoeste, do Guará e do Lago Sul desrespeitando os protocolos contra a covid-19. Agentes foram aos locais entre os dias 4 e 7 de dezembro, sempre à noite, para fazer a verificação.

Os estabelecimentos vistoriados ficam localizados no Polo de Modas do Guará II, na SHIS QI 15 e nas quadras CLSW 101 e CLSW 105 do Setor Sudoeste. Foram verificadas irregularidades como não aferição de temperatura, falta de álcool em gel, pessoas sem máscara enquanto não estavam se alimentando e desrespeito à lotação máxima de 50% do espaço.

Observou-se também se os bares cumpriram o último decreto governamental relacionado ao setor, que determina que os estabelecimentos funcionem até, no máximo, 23h. Apenas dois deles fecharam no horário determinado.

Após a força-tarefa do MPDFT ir aos locais, as administrações regionais das três RAs foram notificadas para que reforcem a fiscalização e coíbam proprietários e frequentadores dos estabelecimentos, caso haja novos casos de desrespeito aos protocolos.

“O que observamos são clientes que banalizam a condição sanitária e visam apenas sua individualidade, não se preocupando com a disseminação do vírus. E, do outro lado, os proprietários dos bares que se omitem na sua parcela de responsabilidade, uma vez que não exigem o uso da máscara, não coíbem aglomerações e não tomam atitudes quanto ao distanciamento social”, analisa o coordenador da força-tarefa, procurador de Justiça José Eduardo Sabo.