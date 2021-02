Covid-19: MPDFT fiscaliza três pontos de vacinação no DF

PUBLICIDADE

Com o objetivo de fiscalizar as medidas de combate à Covid-19, a força-tarefa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) vistoriou, nesta terça-feira (02), três postos de vacinação para idosos com mais de 80 anos. O Estacionamento 3 do Parque da Cidade, o Pontão do Lago Sul e a Unidade Básica de Saúde (UBS) da 612 sul foram inspecionados.

No Parque da cidade, o tempo de espera estava entre 1h e 2h. Para dar mais agilidade, o MPDFT sugeriu que o preenchimento da ficha fosse feito pelos ocupantes do carro. No Pontão, também havia um grande número de pessoas na fila. Na UBS da 612 Sul, a espera estava entre 15 e 20 minutos.

O MP tem acompanhado os postos de vacinação, as UBS e os drives-thrus. “Acreditamos que deve haver melhorias, no sentido de que sejam colocados mais integrantes das equipes de vacinação e mais atendentes para o preenchimento do cadastro, inclusive com a participação das próprias pessoas, para que haja, então, uma conferência a posteriori. Nós temos fiscalizado, porque entendemos que o Ministério Público deve estar presente para fazer com que a vacinação seja a mais célere”, explicou o coordenador da força-tarefa, procurador de Justiça José Eduardo Sabo.

A força-tarefa fará o mapeamento dos locais em que foram constatados problemas na aplicação das vacinas. Os representantes do MPDFT avaliarão, ainda, se houve eventuais descumprimentos de alguma orientação ou norma da Secretaria de Saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atuação da força-tarefa

O MPDFT se antecipou ao problema verificado no início da vacinação dos idosos com mais de 80 anos. No domingo, 31 de janeiro, um dia antes do início da vacinação deste grupo, o MPDFT expediu ofício em que requisitou providências para evitar aglomerações, dada a vulnerabilidade da população idosa. Também foram sugeridas soluções, como a imunização em sistema drive-thru e o agendamento pela internet. “Continuaremos esse acompanhamento, pois é nosso papel. É nossa função acompanhar esses atos e, inclusive, sugerir o aprimoramento do sistema. Temos trabalhado de forma articulada com o Governo do DF e assim também será nessa nova etapa do enfrentamento à Covid”, destacou o coordenador da força-tarefa.

Com informações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios