Covid-19: Média móvel de óbitos do DF cai após leve crescimento

Após a média móvel de mortes por coronavírus no Distrito Federal, subir para 20 mortes por dia, os números apontaram uma queda de 1,8 neste sábado (17).

A queda acompanha a média móvel nacional, a menor desde maio, com 496 óbitos. A comparação dos números é uma recomendação feita por especialistas por conta do período de incubação do vírus.

As oscilações no número de mortes ou de casos de até 15% para mais ou para menos caracterizam invariabilidade. Na comparação com a média móvel apurada há 15 dias, houve uma queda de 7,3%, o que indica estabilidade no número de mortes.

Até o momento, foram notificadas 204,3 mil contaminações e 3.539 óbitos por conta da Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 13 mortes e 728 novas infecções.