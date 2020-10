Covid-19: Média móvel cai pela segunda vez consecutiva no DF

PUBLICIDADE

Após queda no início do fim de semana, a média móvel por coronavírus no Distrito Federal cair mais neste domingo (18), 17,3 óbitos. Uma queda de 15,4% em comparação com 15 dias atrás, o que indica estabilidade na quantidade de mortes.

São 204,9 mil contaminações e 3.545 óbitos em decorrência da doença desde o início da pandemia. Nas últimas 24h, foram 6 mortes e 653 novas infecções.

A média móvel é a mais utilizada ao redor do mundo. A taxa representa a soma dos óbitos divulgados em uma semana dividida por sete. O nome “móvel” é porque varia conforme o total de falecimentos dos sete dias anteriores.