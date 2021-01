Covid-19: Mais de 18 mil pessoas já foram vacinadas no DF

PUBLICIDADE

Desde o início da vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal, no dia 19 de janeiro, já foram 18.522 vacinados até o boletim desta segunda-feira (25). Ao todo, foram recebidas 106.160 doses da vacina CoronaVac para imunizar até 53.080 pessoas que fazem parte do público-alvo da primeira fase da campanha.

Cerca de 5% das doses recebidas fazem parte da reserva técnica para suprir possíveis perdas que possam acontecer ao longo da campanha. Dessa forma, há estoque uma eventual reposição.

Nesta fase, serão imunizados trabalhadores da saúde que têm contato direto com pacientes com Covid-19, incluindo trabalhadores do setor administrativo que fazem a ficha de pacientes nos hospitais que atendem esses pacientes, auxiliares de limpeza dos hospitais e unidades básicas de saúde e vigilantes. Também estão incluídos idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência a partir dos 18 anos que vivem em unidades de acolhimento, e indígenas.

Balanço da vacinação no DF até 25 de janeiro:

Região de Saúde Central: asas Sul e Norte, lagos Sul e Norte, vilas Planalto e Telebrasília, Varjão, Cruzeiro, Noroeste, Sudoeste/Octogonal

Vacinas recebidas:12.840

Vacinas aplicadas: 5.211

Região de Saúde Centro-Sul: Guará, Estrutural, SIA, SCIA, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II

Vacinas recebidas: 5.960

Vacinas aplicadas: 1.734

Região de Saúde Norte: Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal

Vacinas recebidas: 5.800

Vacinas aplicadas: 2.330

Região de Saúde Oeste: Brazlândia, Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol

Vacinas recebidas: 6.520

Vacinas aplicadas: 2.398

Região de Saúde Sudoeste: Samambaia, Taguatinga, Recanto das Emas, Vicente Pires, Águas Claras e Arniqueira

Vacinas recebidas: 11.160 vacinas recebidas

Vacinas aplicadas: 3.243

Região de Saúde Sul: Gama e Santa Maria

Vacinas recebidas: 5.560

Vacinas aplicadas: 2.554

Região de Saúde Leste: Paranoá, Itapoã, São Sebastião e Jardim Botânico

Vacinas recebidas: 2.440 vacinas recebidas

Vacinas aplicadas: 1.052

Total de vacinados: 18.522

Total de doses distribuídas para aplicação nas Regiões de Saúde: 50.280

Com informações da Agência Brasília