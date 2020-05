Covid-19: Exército ensina funcionários do hemocentro a realizar desinfecção

PUBLICIDADE 

O Exército Brasileiro, por meio do Comando Conjunto do Planalto, realizou uma palestra teórica e prática para funcionários de limpeza terceirizados alocados da Fundação Hemocentro de Brasília nesta quarta-feira (13). O objetivo é capacitar os trabalhadores no combate ao novo coronavírus. A Companhia de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear orientou também sobre formas de transmissão e prevenção contra a doença.

De acordo com o 1° Tenente Luciano, que comandou a oratória, “a demanda [pelo atendimento da Força Militar] vem do Brasil inteiro”. “Selecionamos o que é prioridade no combate ao coronavírus e prestamos o apoio que deve ser dado. Atuamos onde é estritamente necessário como hospitais, locais públicos de grande circulação de pessoas como a rodoviária e o metrô”, ressaltou.

Foram demonstradas técnicas para a higienização detalhada de áreas de convivência e passadas recomendações quanto ao uso, remoção e descarte dos Equipamentos de Proteção Individual. “Muita gente toma todos os cuidados necessários na hora de colocar os EPIs, mas, na ansiedade e pelo cansaço do serviço, descuidam ao removê-lo e acontece a contaminação. É preciso tomar todas as precauções do início ao fim”, disse o 1° Tenente.

Na demonstração prática, um dos refeitórios utilizados pelos funcionários da Fundação teve as janelas higienizadas com uma solução química de álcool e água pelos militares. A recomendação é que o produto permaneça no local durante certo tempo para que possa agir contra possíveis contaminações do vírus.

Casos no DF

No início da tarde desta quarta-feira (13) o Governo do Distrito Federal (GDF) registrou a marca de mais de 3 mil casos confirmados de coronavírus. Com o aumento de 74 casos entre ontem (12) e hoje, o número chegou a 3.053.

Segundo dados mais recentes, o número de casos recuperados confirmados está em 1.534. O número de casos ativos passou para 1.275.