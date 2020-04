Covid-19: em segundo balanço, GDF confirma 890 casos

PUBLICIDADE 

Em segundo boletim divulgado na tarde desta terça-feira (21) o Governo do Distrito Federal (GDF) atualizou o número de casos confirmados de coronavírus no DF. No primeiro boletim eram 881 casos. Esse número subiu para 890.

Até o momento são 59 pacientes internados em unidades hospitalares em decorrência dos sintomas provocados pelo novo coronavírus, 17 internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

No Distrito Federal, foram realizados 14.013 testes para detectar a presença do vírus, além dos 523 recuperados.