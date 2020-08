Covid-19: DF tem 100 mil casos recuperados

PUBLICIDADE

Aline Rocha e Guilherme Gomes

redacao@grupojbr.com

O Distrito Federal (DF) alcançou, nesta sexta-feira (7), a marca de 119.903 casos do novo coronavírus. Entretanto, desse total, 100 mil pacientes já estão estão recuperados, o equivalente a 83%. Desde o boletim divulgado às 18h de ontem (6), 1.903 novos diagnósticos foram registrados.

As cidades com mais casos confirmados são Ceilândia e Plano Piloto, com 14.184 e 9.700 casos, respectivamente.

O número de vítimas fatais também aumentou, chegando a 1.691. No mesmo período de 24 horas foram registrados 31 óbitos. Desse total, 1 é de residência do Goiás e 30 são de residência do DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entretanto, das 31 vítimas registradas nesta sexta-feira, nenhuma faleceu na data de hoje. Veja as datas dos óbitos incluídos na síntese de hoje:

01/08/2020 – 2 óbitos

03/08/2020 – 4 óbitos

04/08/2020 – 1 óbito

05/08/2020 -11 óbitos

06/08/2020 – 9 óbitos

25/07/2020 – 1 óbito

26/07/2020 – 1 óbito

28/07/2020 – 1 óbito

31/07/2020 – 1 óbito