Covid-19: DF registra oito mortes em 24h; uma das vítimas era um detento

Os últimos números do novo coronavírus no Distrito Federal mostra que foram registradas oito novas mortes em decorrência da doença. Agora, são 369 óbitos por covid-19 na capital do país.

Além do novo número de óbitos, o DF chegou a 32.235 infectados pelo vírus. São 734 a mais em relação ao balanço divulgado às 12h.

As vítimas fatais mais recentes moravam em Santa Maria, Recanto das Emas, Taguatinga, Ceilândia e Guará.

Morte no sistema prisional

Dentre as mortes mais recentes, está a de um presidiário de 77 anos que cumpria pena na Papuda. A vítima foi diagnosticada com a covid-19 em março e foi internada no dia 11 do mesmo mês. Neste sábado (20), mais de três meses depois, o homem veio a falecer no Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Com isso, o sistema prisional registra três mortes e 1.006 infectados pela doença.