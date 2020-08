Covid-19: DF registra 687 novos casos

PUBLICIDADE

O Distrito Federal (DF) registrou na tarde deste sábado (22), a marca de 146.139 casos do novo coronavírus. Entretanto, 126.804 pacientes (86,8%) se recuperaram da doença.

O número de vítimas fatais também aumentou, chegando a 2.252. No mesmo período de 24 horas foram registrados 10 óbitos. As vítimas registradas eram todos moradoras do DF. Ceilândia, Samambaia, Gama, Sobradinho e Jardim Botânico.

A média móvel de mortes por Covid-19 no Distrito Federal bateu recorde na noite da última sexta-feira (21). São 43,9 óbitos diários em decorrência da doença. É a quarta vez em cinco dias que o recorde é quebrado.