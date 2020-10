Covid-19: DF registra 615 novos casos da doença

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

[email protected]

O Distrito Federal (DF) alcançou, nesta sexta-feira (9), a marca de 198 mil casos do novo coronavírus. Desde o início da pandemia de covid-19 no DF, 198.807 pacientes foram diagnosticados, este total inclui o número de pacientes recuperados e óbitos. Desde o boletim divulgado às 18h de ontem (8), 615 novos diagnósticos foram registrados.

As cidades com mais casos confirmados são Ceilândia e Taguatinga, com 23.590 e 16.458 casos, respectivamente. Entretanto, dos 198.807 mil contaminados, 189.200 estão recuperados, o equivalente a 95,2%.

Com relação ao local de residência dos casos, 174.382 (87,7%) residem no DF e 16.427 (8,3%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O número de vítimas fatais também aumentou, chegando a 3.398. No mesmo período de 24 horas foram registrados 7 óbitos. As vítimas registradas nesta segunda eram moradoras de Gama, Plano Piloto, Riacho Fundo, Santa Maria e Taguatinga e do estado de Goiás. Do total de óbitos, 1 é de residência de outros estados e 6 de residência do DF.

Entretanto, das 7 vítimas registradas nesta sexta-feira, nenhuma faleceu na data de hoje. Veja as datas dos óbitos incluídos na síntese de hoje:

Data de ocorrência n

01/09/2020 1

01/10/2020 2

02/10/2020 1

03/10/2020 1

04/09/2020 1

20/09/2020 1