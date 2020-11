Covid-19: DF registra 424 novos casos em 24 horas

PUBLICIDADE

De sexta (6) para sábado (7), o Distrito Federal registrou 424 novos casos de covid-19. Os dados mais recentes apontam que um total de 215.850 pessoas tiveram contato com o vírus desde o início da pandemia.

Do número total, 96,3% dos pacientes (207.776 cidadãos) estão recuperados; 4.334 pessoas ainda estão com o vírus ativo; e 3.740 pessoas perderam a vida em decorrência da covid-19.

Ceilândia, Taguatinga, Plano Piloto, Samambaia, Gama, Águas Claras, Guará, Sobradinho, Planaltina e Santa Maria seguem sendo as 10 regiões administrativas com mais casos do novo coronavírus. Depois do SIA, Fercal é a RA com menos pacientes infectados.