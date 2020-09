Covid-19: DF registra 1.097 novos casos em 24 horas

PUBLICIDADE

O Distrito Federal registrou 1.097 novos casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Já são mais de 175 mil (175.646) pacientes infectados.

Os dados, divulgados na tarde deste sábado (12), são do GDF. Dos mais de 175 mil infectados, 92,3% estão recuperados e 10.705 estão com a doença ainda no organismo.

O número de mortes chegou a 2.883. Foram registrados 16 novos óbitos, mas nenhum ocorreu nas últimas 24 horas.

Ceilândia segue sendo a região administrativa com mais casos. Já são mais de 20 mil (20.718), contra 18.537 de outros estados, 14.218 de Taguatinga e 13.937 do Plano Piloto. Samambaia, Gama, Águas Claras, Guará, Sobradinho, Planaltina e Santa Maria fecham as 10 primeiras RAs do ranking do GDF.