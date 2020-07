Covid-19: com 60 mil casos confirmados, DF tem 47 mil recuperados

PUBLICIDADE

O Distrito Federal (DF) chegou, nesta segunda-feira (6), a 60.383 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados disponibilizados pelo Governo do Distrito Federal (GDF) no Portal Covid-19. Esse número inclui óbitos e pacientes recuperados. Entre ontem (5) e hoje (6) foram registrados 2.529 novos casos, valor recorde desde o início da pandemia.

Desde o boletim divulgado na noite de ontem (5), foram registrados 3.401 pacientes recuperados do vírus no DF. São 47.347 recuperados desde o início da pandemia, o equivalente a 78.,4% de todos os casos.

No mesmo período foram registradas 27 novas mortes em hospitais da capital em decorrência de complicações do vírus. Já são, portanto, 726 vítimas fatais, sendo 662 moradoras do DF e 64 moradoras de outras unidades da Federação que estavam em tratamento em hospitais da capital.

As cidades com mais casos registrados do vírus são Ceilândia, Plano Piloto e Samambaia, com 7.711, 4.200 e 4.174 casos, respectivamente. Já em relação aos óbitos, as cidades com mais vítimas fatais são Ceilândia, Samambaia e Taguatinga, com 135, 67 e 63 vítimas, respectivamente.

