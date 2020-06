Covid-19: com 47.643 casos, DF tem 19 óbitos registrados nas últimas 18 horas

PUBLICIDADE

No início da tarde desta terça-feira (30), o Painel Covid-19 do Governo do Distrito Federal (GDF) mostrou aumento de 572 casos do novo coronavírus no DF em 18 horas. Dessa forma a capital chegou a 47.643 infectados, incluindo óbitos e pacientes recuperados.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia, Plano Piloto e Taguatinga, com 6.275, 3.352 e 3.324 casos, respectivamente. Além do aumento no número de casos, também foram registrados 3.051 novos pacientes recuperados. São, portanto, 34.008 pessoas livres do vírus desde o início da pandemia no DF, o equivalente a 71,4% de todos os casos.

O número de mortes também aumentou. Nas mesmas 18 horas, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) registrou 19 novas vítimas fatais. Dessas, 529 eram moradoras do DF e 49 eram moradoras de outras unidades da Federação e faziam tratamento na capital.