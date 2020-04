Covid-19: CBMDF tem 4 militares infectados

PUBLICIDADE 

Na manhã desta terça-feira (21), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) teve 10 militares do 25º Batalhão de Águas Claras submetidos aos testes para coronavírus. Desses, quatro testaram positivo, já foram afastado dos serviços e substituídos.

O Cmt Operacional compareceu ao quartel, juntamente com o TC Médico infectologista, Dr. Evóide, para orientar quanto a conduta certa e pré-requisitos para submissão ao teste, conforme determinação da Secretaria de Saúde.

Os efetivos dos demais quartéis não fizeram o teste hoje, tendo em vista que as ações de testagem serão feitas conforme calendário pré-determinado pela Secretaria de Saúde, atendendo as prioridades determinadas por aquela pasta. Segundo CBMDF, o GDF disponibilizará testes específicos para os militares da Corporação e as datas serão amplamente divulgadas pelo Comando do CBMDF e Diretoria de Saúde.