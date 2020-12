Covid-19: boletim de domingo (20) aponta 6.663 casos ativos no DF

PUBLICIDADE

O Distrito Federal registrou, nas últimas 24 horas, 409 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, 244.243 pessoas já foram infectados na capital. 6.663 pacientes ainda estão com o vírus ativo no organismo e podem transmiti-lo.

Os dados estão no boletim mais recente, divulgado neste domingo (20). Do total de mais de 244 mil casos, 4.145 (1,7%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus. 233.435 (95,6%) estão recuperados. Do total de óbitos, 345 são vítimas de outros estados.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (27.427), Plano Piloto (21378) e Taguatinga (19.882).

Média móvel A média de casos por data do início dos sintomas apresentou uma tendência de crescimento acentuado desde o início da pandemia até primeira quinzena de junho, com oscilação decrescente na segunda quinzena. Em julho, observa-se a retomada do crescimento de casos e um padrão de oscilação, que se manteve entre a segunda quinzena de julho e a primeira de agosto. Devido às ações de investigação epidemiológica, a tendência de queda observada a partir da segunda quinzena de agosto pode sofrer alterações.

Em relação aos óbitos, a média móvel mostra uma tendência crescente desde o início da pandemia até a primeira quinzena de agosto, com posterior tendência decrescente.