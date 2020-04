Covid-19: Águas Claras recebe ações de sanitização

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (23), Águas Claras recebeu mais uma etapa na grande operação para impedir a proliferação da Covid-19 em espaços públicos. De acordo com o Sanear-DF, até sexta-feira (24), 161 pontos da região vão passar por sanitização e limpeza feitas pela Vigilância Ambiental. Os locais usados para a testagem em massa para diagnóstico do coronavírus estão entre os espaços programados.

As ações de limpeza começaram pela manhã, na sede da administração regional. Para a higienização são usados veículos com máquinas de pulverização que utilizaram hipoclorito de sódio na parte externa do local. Na parte interna, agentes de saúde com máquinas acopladas nas costas espalharam o produto, semelhante à água sanitária, em portas, corrimões, escadas e dentro das salas

“O objeto principal é higienizar locais com grande fluxo de pessoas, como estações de metrô, praças, supermercados, shoppings, posto de vacinação, quadras, pontos de ônibus e de táxi, paróquias e igrejas, além da sede do Corpo de Bombeiros e do 17º Batalhão de Polícia Militar do DF”, explica o subsecretário de Vigilância em Saúde, Eduardo Hage.

Na sexta-feira, a operação em Águas Claras será realizada na Residência Oficial do Governador, na Unieuro e na Uniplan. Os locais têm apresentado fluxo constante de veículos depois que viraram pontos para a testagem em massa de Covid-19, organizada pelo sistema drive thru. Até terça-feira (22), foram confirmados 69 casos da doença em pessoas que fizeram os testes rápidos nos três locais.

“Para conter a circulação do coronavírus, vamos sanitizar todas as áreas públicas que podem ter aglomeração de pessoas”, informa o diretor de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde (SES), Edgar Rodrigues. “Na ação, serão cerca de 25 agentes, 17 viaturas da Vigilância Ambiental e três veículos com pulverizados do Sanear-DF, além do suporte do Corpo de Bombeiros.”

O programa

As ações fazem parte do programa Sanear-DF, elaborado pela Secretaria Executiva das Cidades (Secid) e pela Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival) em função do Decreto nº 40.550, de 23 de março. É mais uma iniciativa que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrentes do novo coronavírus.

Participam desse projeto as administrações regionais do DF, as secretarias de Comunicação, Transporte e Mobilidade, Segurança Pública, Políticas Públicas, Educação, DF Legal, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), o Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF), o Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER/DF) e a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb).

Combate à dengue

Dentro do programa Sanear-DF, também estão previstos os mutirões feitos cotidianamente pelos agentes da Diretoria de Vigilância Ambiental para combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue.

“Estamos indo, inicialmente, às áreas mais críticas”, explica o diretor de Vigilância Ambiental. “Começamos por Sobradinho I e II, Santa Maria e Gama. Águas Claras está na programação, mas o mutirão será feito em outro momento, pois o foco aqui é o trabalho contra o coronavírus.”

Com informações da Agência Brasília