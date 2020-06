Covid-19: 55,35% dos leitos com suporte de ventilação mecânica estão ocupados

PUBLICIDADE

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde na manhã desta terça-feira (9), o DF tem 43,52% dos leitos públicos de enfermaria reservados para tratamento de casos de covid-19 ocupados. São 432 leitos divididos entre o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e o Hospital de Campanha do Mané Garrincha. Dentre esses leitos, 188 estão ocupados.

Nas unidades privadas de saúde, são 214 leitos destinados, exclusivamente, para tratamento de pacientes infectados com o vírus. A situação, entretanto, é um pouco diferente nos hospitais públicos. Segundo a secretaria, já são 78,20% dos leitos ocupados, com queda de 2% em relação a ontem.



Também é possível observar, ainda pelos dados da secretaria, a quantidade de leitos da rede pública com suporte de ventilação mecânica. Dos 374 leitos disponíveis, 209 já estão ocupados. Isso representa o equivalente a 55,35%, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

Casos no DF

O boletim do Governo do Distrito Federal (GDF) mostra que, às 12h desta quarta-feira (10), Ceilândia, Plano Piloto, Taguatinga e Samambaia lideram as localidades com mais casos. São, respectivamente, 2.202, 1.470, 1.267 e 1.107 casos em cada região.

Entretanto, se calculados os números de casos a cada 100 mil habitantes, as regiões com mais casos são alteradas. Essa estatística mostra que SCIA/Estrutural (384 casos), Lago Sul (278) Sobradinho (587) e Paranoá (560) lideram o ranking, com taxa de 1.072,9, 924,4, 825,9 e 768,5, respectivamente.

O DF também atingiu, nesta quarta-feira (10), a marca de 10.404 pacientes recuperados do novo coronavírus. Desde o boletim divulgado na noite de ontem (9), 622 pacientes testaram como recuperados.

Segundo o painel, o DF também registrou 341 novos pacientes contaminados pelo vírus, totalizando 18.431 infectados, incluindo os casos recuperados e os óbitos (de pessoas do DF e residentes de outros estados).

Nesta quarta também foram registrados 11 novos óbitos foram registrados em decorrência de complicações do vírus. Com 247 óbitos confirmados, 223 são do DF e os outros 24 são de pessoas residentes em outras unidades da Federação e que estavam internadas em hospitais da capital.

