Covid-19: 34ª morte é registrada no DF

Na tarde desta terça-feira (5) o Distrito Federal (DF) registrou a 34ª morte pelo novo coronavírus. A vítima é um homem de 53 anos, que morava em Samambaia. Ele apresentou os sintomas do vírus em 18 de abril e foi hospitalizado no dia 29. Sem comorbidades, o homem veio à óbito nessa segunda-feira (4).

O Governo do Distrito Federal (GDF) confirmou, no fim da tarde desta terça-feira (6), que o Distrito Federal já tem 1.837 casos de coronavírus. No início da tarde 1.818 casos confirmados de infecção pelo covid-19.

Do total de casos confirmados, 133 estão hospitalizados, sendo 56 destes em Unidade de Terapia Intensiva. Analisando a evolução dos casos que já completaram 14 dias de início de sintomas, identificou-se que 1.081 estão recuperados.

Curva de contaminação

Segundo o boletim de covid-19, realizado pela Codeplan, a curva de contaminação do novo coronavírus no Distrito Federal (DF) já está se estabilizando após cerca de dois meses do primeiro caso confirmado em Brasília.

O boletim, terceiro divulgado pela instituição, mostra que, mesmo com o aumento no número de casos, houve uma desaceleração do crescimento em comparação às semanas anteriores. Esse resultado se deve, principalmente, às medidas de restrição e distanciamento social adotadas pelo governo do Distrito Federal.

