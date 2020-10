Corridas de rua : DF permite retomada dos eventos

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (23), foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) uma autorização que permite a a retomada das atividades esportivas de Corrida de Rua em todo o DF. Os eventos deverão realizar todos os procedimentos de segurança para enfrentamento da pandemia.

Entre as medidas, estão a obrigatoriedade de inscrições pela internet, proibição de presença de público e de participações de pessoas incluídas no grupo de risco. A máscara continua sendo item obrigatório, menos para os atletas participantes durante a execução do percurso, assim como o uso de marcações no solo para que o distanciamento de 2 metros seja respeitado na largada. Todos os presentes serão submetidos à medição de temperatura corporal e terão álcool em gel 70% à disposição.

“Mesmo com a curva de contaminação diminuindo, estamos trabalhando para que a retomada gradual das atividades esportivas ocorra da forma mais segura possível. O brasiliense, na sua essência, é apaixonado por corridas de rua e a nossa capital oferece ambiente e cenários propícios para a atividade. Vamos continuar atuando para levar saúde e qualidade de vida para toda a população do DF”, destaca a secretária de Esporte e Lazer, Celina Leão.

