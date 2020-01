Corpo encontrado no Castelinho é identificado

PUBLICIDADE 

O corpo de um homem foi encontrado sem vida no local chamado de Castelinho, no estacionamento 11 do Parque da Cidade, na manhã desta segunda-feira (20). Não havia marcas de violência.

A 1ª DP identificou o homem que é Anderson Luiz Dourado Viana Silva, de 31 anos.

A delegacia ainda apura a causa da morte. A suspeita é que ele tenha sido vítima de uma overdose.

Aguarde mais informações.