Corpo é encontrado na “prainha” do Gama

Na manhã desta sexta-feira (18), por volta de 7h16, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender um chamado inicial de possível afogamento na “prainha”, região do Gama.

Para realizar a averiguação do chamado, a corporação mobilizou três viaturas e 13 militares da unidade do 16º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM) do Gama. Quando as equipes chegaram ao local, foi possível verificar que não se tratava de um afogamento, mas de um corpo que já boiava no local.

A vítima, ainda não identificada, é um homem com idade aparente entre 20 e 30 anos. O corpo foi deslocado até a margem e deixado preso nas pedras do local para que a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) seja realizada. Os locais ficaram aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).