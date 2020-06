Corpo de Bombeiros do DF recebe homenagem depois de resgate

PUBLICIDADE 

Por Guilherme Gomes

Na manhã deste domingo (7), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) recebeu a visita das famílias Zanello e Brixi. O 11° Grupamento de Bombeiro, no Lago Sul, foi o ponto de encontro para familiares, amigos e bombeiros que atenderam à ocorrência de afogamento do garoto Téo Zanello Brixi, de apenas um ano e nove meses.

No dia 23 de maio, os bombeiros foram chamados para prestar socorro em um afogamento de uma criança, o Téo. Os militares conseguiram reanimar o garotinho que não teve nenhuma sequela depois do susto. O “efeito Téo” entre as guarnições foi evidente. A empatia e a compaixão com a criança, familiares e vizinhos foram imediatas. Poderia ser nosso filho, sobrinho ou vizinho.

O encontro, feito a pedido da família, reuniu os militares que participaram do socorro. De acordo com o CBMDF, “o reconhecimento e a gratidão demonstrados pelos parentes têm um valor inestimável. Representam a certeza de que todo o esforço em anos de treinamento e dedicação valem muito a pena”.