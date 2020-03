Coronavírus: secretaria orienta estrangeiros sobre medidas de prevenção

PUBLICIDADE 

A partir dessa terça-feira(16), a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) elaborou um folder que descreve algumas atitudes que previnem contra o contágio do coronavírus. O folder está em português, espanhol e inglês.

Os folders estarão espalhados pelo aeroporto, rodoviária e nos locais que abrigam refugiados. O material já está disponível na versão online e reforça as ações do Governo do Distrito Federal para evitar a disseminação do vírus.

O folder foi elaborado com base em informações oficiais da área da saúde e orienta a população, por exemplo, a lavar as mãos regularmente, a evitar o compartilhamento de objetos pessoais e a limpar e desinfetar objetos e superfície tocados com frequência. O local de referência para o tratamento do coronavírus é o Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

“Queremos alcançar o maior número de possível de pessoas. Toda a população precisa saber como se prevenir do vírus, incluindo os turistas e os refugiados que estão aqui no DF”, enfatizou a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.