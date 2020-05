Coronavírus: Secretaria de Saúde faz testes na Colmeia

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Saúde começou, nesta segunda-feira (4), a testar os servidores e as presidiárias da Penitenciária Feminina do Distrito Federal. A ação tem como objetivo mapear possíveis casos na unidade prisional, conhecida como Colmeia.

Até o momento, nenhum caso de infecção pela covid-19 foi registrado na unidade. A testagem será realizada até esta quarta-feira (6).

Caso alguém teste positivo, seja servidor ou interno, este alguém será afastado ou isolado pelo período de sete dias, até o resultado do teste de exames laboratoriais (RT-PCR -Swab) ficar pronto. O procedimento dura em média três dias.

Exame quinzenal

A testagem em massa também foi realizada no Centro de Detenção Provisória (CDP), na última semana. Os testes serão aplicados naqueles que apresentarem algum sintoma da doença nas demais unidades prisionais.

“Os idosos do Bloco 5 do CDP que apresentaram sintomas ou tiveram contato com casos confirmados foram testados. A partir de hoje faremos a testagem de todos, pois são grupo de risco. A continuidade da ação será feita nas demais unidades prisionais para quem apresentar algum sintoma ou que tiveram contato com aqueles positivos para o vírus”, explicou a gerente geral de Saúde Prisional, Simone Kathia.

A gerente geral falou ainda da testagem que será feita quinzenalmente nas unidades prisionais. “De acordo com o decreto do Governo do Distrito Federal, servidores da Saúde e da Segurança serão testados a cada 15 dias. Para os servidores prisionais, os testes serão feitos nos presídios, de forma descentralizada, para que não seja necessário sair do local de trabalho”, conclui.

Com informações da Agência Brasília